Известная фигуристка выбрала романтичный повод прийти к Билану на концерт Билан пригласил фигуристку Медведеву на свой концерт после теста от нейросети

Певец Дима Билан в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) пригласил фигуристку Евгению Медведеву на концерт после того, как она прошла тест от нейросети, посвященный ее любимым песням. Артист предложил на выбор три даты: 13, 14, 15 февраля следующего года. Медведева отметила, что хочет попасть на выступление Билана в День влюбленных.

Дорогая, приглашаю тебя на свой концерт в феврале в Москве. 13, 14, 15 февраля, выбирай любую дату! — написал Билан, сопроводив приглашение эмодзи сердца.

Медведева в эфире Love Radio назвала три любимые песни — «Номер один» Билана, «Шелк» Дмитриенко и «Ресницы» группы «Братья Грим». На основе этого нейросеть составила психологический портрет спортсменки: высокая эмпатия, склонность к романтизации и стремление к признанию.

ИИ счел, что спортсменка любит песню «Номер один» из-за склонности к карьеризму. Медведева опровергла это предположение и заявила, что хочет на концерт Билана. После этого она пропела: «Только твой Дима Билан, я твой номер один».

Ранее фигуристка Алина Загитова заявила, что помирилась с Медведевой, так как их конфликт сильно затянулся. По словам спортсменки, однажды она просто решила предложить встретиться, на что получила согласие.

Медведева в свою очередь призналась, что посчитала сообщение Загитовой в мессенджере Telegram уловкой мошенников. Она подчеркнула, что несколько раз перепроверила номер телефона, прежде чем ответить. Медведева также добавила, что Загитова начала общение на позитивной ноте, с шутки.