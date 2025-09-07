В США подозревают Китай в хакерской атаке от имени конгрессмена WSJ: китайские хакеры рассылали письма с вирусом от имени конгрессмена Моленара

Американские власти считают китайских хакеров причастными к скандалу с рассылкой вирусных писем от имени конгрессмена Джона Моленара, передает The Wall Street Journal. Вредоносную программу распространили накануне очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

По данным журналистов, вирус был отправлен в несколько торговых объединений, юридических компаний и американских федеральных ведомств. Вредоносная программа была замаскирована под файл с новым законопроектом. Инициаторами атаки в издании называют кибергруппу APT41, которая якобы связана с Китаем. Перед хакерами стояла задача установить электронную слежку за группами, принимавшими участие в подготовке переговоров.

Ранее компания «Лаборатория Касперского» сообщила, что с 2022 года Россия и Белоруссия подвергаются регулярным атакам со стороны как минимум 14 хакерских групп, позиционирующих себя как «проукраинские». При этом РФ стала самой атакуемой страной в мире, гласят данные из исследований программистов. Наибольшую угрозу для российского бизнеса по-прежнему представляет хактивизм, который становится все более сложным и масштабным.