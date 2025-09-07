Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 14:42

«Лаборатория Касперского» провела анализ хакерских групп, атакующих Россию

«Лаборатория Касперского» проанализировала 14 нацеленных на РФ хакерских групп

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 2022 года Россия и Белоруссия подвергаются регулярным атакам со стороны как минимум 14 хакерских групп, позиционирующих себя как «проукраинские», сообщила компания «Лаборатория Касперского». Россия является самой атакуемой страной в мире, сказано в публикации.

По данным «Лаборатории Касперского», с начала 2022 года Россия столкнулась с рекордным числом кибератак, направленных на организации из различных сфер. Наибольшую угрозу для российского бизнеса по-прежнему представляет хактивизм, который становится все более сложным и масштабным, отметили специалисты.

Эксперты компании разделили проанализированные группы на три кластера по уникальным методам и инструментам (TTP). Первый кластер включает хактивистские и финансово мотивированные группы: Twelve, BlackJack, Crypt Ghouls, Head Mare, C.A.S. Второй — APT-группы: Awaken Likho, Angry Likho, Mythic Likho, Librarian Likho, Cloud Atlas, GOFFEE, XDSpy. Третий — хактивистские команды без сотрудничества: Bo Team, Cyberpartisans. Группы 2025 года не включены из-за недостатка времени на их изучение.

Помимо уже упомянутых категорий, в России по-прежнему активны и традиционные злоумышленники: группы, занимающиеся киберразведкой, а также те, кто преследует исключительно финансовую выгоду. Эти угрозы остаются значительными в общем контексте киберугроз.

Ранее сотни корпоративных пользователей стали жертвами ночных атак группы хакеров Librarian Ghouls начиная с декабря 2024 года. Злоумышленники, действующие с 01:00 до 05:00, проникают в устройства сотрудников производственных предприятий и вузов, используя легальное ПО. Их цель — получение удаленного доступа и похищение учетных данных, а также установка майнеров для нелегальной добычи криптовалюты.

Лаборатория Касперского
хакеры
атаки
Россия
