Миллер объявил о реализации нового масштабного газового проекта

Проект по поставкам газа в Китай «Сила Сибири — 2» уже фактически выполняется, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в беседе с «Интерфаксом». Он позволит также увеличить поставки топлива для жителей регионов Сибирского федерального округа.

Отмечается, что одним из первых участков нового газопровода является отрезок от компрессорной станции «Аганская» в ХМАО до КС «Вертикос» в Томской области. В кулуарах Восточного экономического форума журналисты поинтересовались у Миллера, действительно ли новый проект уже реализуется.

Видите, вы все знаете, — ответил председатель правления «Газпрома».

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продавать газ по невыгодным для себя ценам. Так он ответил на вопрос, будет ли проект «Сила Сибири — 2» соответствовать российским интересам.

При этом энергетический эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что у России хватит запасов газа и на «Силу Сибири — 2», и на гипотетическое возобновление работы «Северных потоков». РФ обладает разработанными мощностями минимум в 230 млрд кубометров газа в год, пояснил специалист. А месторождения, ставшие базой для «Силы Сибири — 2», не нужно разрабатывать с нуля, добавил он.