Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 07:57

В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»

Песков: Россия не станет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Россия никогда не будет продавать свои энергоресурсы по невыгодной для нее цене, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Так он ответил на вопрос, соблюдены ли интересы Москвы в соглашении по проекту «Сила Сибири — 2».

Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны, — подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал строительство газопровода «Сила Сибири — 2» взаимовыгодным. Глава государства подчеркнул, что цены на поставляемый по этому трубопроводу газ будут носить рыночный характер, их планируют рассчитывать по той же формуле, что и при экспорте топлива в Европу.

В свою очередь аналитик Игорь Юшков заявил, что Россия получит значительную прямую и косвенную выгоду от увеличения объемов поставок газа в Китай через проект «Сила Сибири — 2». По его словам, ключевое преимущество для РФ заключается в масштабном росте добычи — примерно на 50 млрд кубометров газа.

Дмитрий Песков
Сила Сибири
энергоресурсы
ВЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
«Слабое кино»: Михалков резко высказался об «Аноре»
Поразили 36 бригад противника: успехи ВС РФ у утру 6 сентября
«Узурпатор»: Кобяков объяснил, почему вести диалог с Зеленским невозможно
ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1,4 тыс. солдат в зоне СВО
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 сентября: инфографика
ВСУ выпустили по России более 30 беспилотников за ночь
Трампа уличили в намерении ударить по Венесуэле для ослабления Мадуро
Названы три идеальных региона для новогоднего отдыха в России
Помощь иммунитету: луково-облепиховый конфитюр «Янтарный эликсир»
Мошенники научились красть данные россиян через фейковые «Госуслуги»
Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Лучшие из лучших: квашеные помидоры на зиму с чесноком по-грузински
Одним бабье лето, другим морозы со снегом: погода в РФ с 8 по 14 сентября
Раскрыто, какая часть Кременских лесов остается под контролем ВСУ
На ВЭФ раскрыли договоренность Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.