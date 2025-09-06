В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2» Песков: Россия не станет продавать энергоресурсы по невыгодной цене

Россия никогда не будет продавать свои энергоресурсы по невыгодной для нее цене, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Так он ответил на вопрос, соблюдены ли интересы Москвы в соглашении по проекту «Сила Сибири — 2».

Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны, — подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал строительство газопровода «Сила Сибири — 2» взаимовыгодным. Глава государства подчеркнул, что цены на поставляемый по этому трубопроводу газ будут носить рыночный характер, их планируют рассчитывать по той же формуле, что и при экспорте топлива в Европу.

В свою очередь аналитик Игорь Юшков заявил, что Россия получит значительную прямую и косвенную выгоду от увеличения объемов поставок газа в Китай через проект «Сила Сибири — 2». По его словам, ключевое преимущество для РФ заключается в масштабном росте добычи — примерно на 50 млрд кубометров газа.