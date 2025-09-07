Западные страны сделали из Балтики поле для гибридной войны, заявил изданию «Коммерсант» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, об этом свидетельствует целый ряд неожиданных инцидентов с подводной инфраструктурой и судами.

Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны, — констатировал Патрушев.

Ранее помощник президента рассказал, что подрыв газопроводов «Северный поток» осуществила группа высококвалифицированных диверсантов. Он подчеркнул, что произошедшее — это диверсия, проведенная на высоком уровне. Глава коллегии добавил, что далеко не все армии и спецслужбы мира располагают боевыми пловцами, способными провести такую операцию незаметно.

Патрушев также раскритиковал версию о том, что подрыв газопроводов на территории Германии готовился украинцами. Если это так, то власти ФРГ никак не контролируют иностранцев, констатировал он.