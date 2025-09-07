Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:57

Патрушев объяснил, почему не верит в подрыв «Северных потоков» украинцами

Патрушев усомнился в версии о подрыве «Северных потоков» украинцами

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru

Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев раскритиковал версию о том, что подрыв «Северных потоков» на территории Германии готовился украинцами. Если это так, то власти ФРГ никак не контролируют иностранцев, констатировал он в колонке изданию «Коммерсант».

Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз. <…> Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?задался вопросом помощник президента.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма. Он отметил, что расследование по этому делу продолжается, и выразил надежду на то, что всех виновных привлекут к ответственности.

При этом прокуратура в Германии отказала защите подозреваемого в подрывах украинца Сергея Кузнецова в выдаче доступа к материалам следствия. Адвокат Никола Канестрини назвал решение «вопиющим отказом в правосудии».

Николай Патрушев
Украина
Германия
Северные потоки
