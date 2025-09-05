Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:30

«Акт террора»: МИД Германии резко осудил диверсии на «Северных потоках»

Глава МИД ФРГ: диверсии на «Северных потоках» являются актом террора

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Диверсии на «Северных потоках» являются актом террора, заявил изданию India Today министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он отметил, что расследование по этому делу продолжается, и выразил надежду на то, что всех виновных привлекут к ответственности.

Это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование, — сказал Вадефуль.

Ранее прокуратура Германии отказала защите гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в выдаче доступа к материалам следствия. Его адвокат Никола Канестрини раскритиковал это решение.

Он также отметил, что рассчитывает на решение суда, не предусматривающее экстрадицию Кузнецова из Италии в Германию. Новое заседание по его делу запланировали на 9 сентября.

До этого немецкое издание Die Zeit сообщило, что в Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». По его информации, всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины.

