«Акт террора»: МИД Германии резко осудил диверсии на «Северных потоках»

Диверсии на «Северных потоках» являются актом террора, заявил изданию India Today министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он отметил, что расследование по этому делу продолжается, и выразил надежду на то, что всех виновных привлекут к ответственности.

Это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование, — сказал Вадефуль.

Ранее прокуратура Германии отказала защите гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в выдаче доступа к материалам следствия. Его адвокат Никола Канестрини раскритиковал это решение.

Он также отметил, что рассчитывает на решение суда, не предусматривающее экстрадицию Кузнецова из Италии в Германию. Новое заседание по его делу запланировали на 9 сентября.

До этого немецкое издание Die Zeit сообщило, что в Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». По его информации, всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины.