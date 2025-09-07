Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 16:34

Патрушев ответил, кто подорвал «Северный поток»

Патрушев: подрыв «Северных потоков» совершили опытные диверсанты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подрыв газопроводов «Северный поток» осуществила группа высококвалифицированных диверсантов, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью газете «Коммерсант» он подчеркнул, что произошедшее — это диверсия, проведенная на высоком уровне.

В случае «Северных потоков», очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря, — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что далеко не все армии и спецслужбы мира располагают боевыми пловцами, способными провести такую операцию незаметно. В качестве примера он привел британскую Специальную лодочную службу — одно из старейших подразделений морского спецназа, получившее известность со времен Второй мировой войны.

Также Патрушев раскритиковал версию о том, что подрыв на территории Германии готовился украинцами. Если это так, то власти ФРГ никак не контролируют иностранцев, отметил он.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма. Он отметил, что расследование по этому делу продолжается, и выразил надежду на то, что всех виновных привлекут к ответственности.

Северные потоки
происшествия
подрывы
Николай Патрушев
