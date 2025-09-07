В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны Министр сельского хозяйства ФРГ Райнер призвал запастись равиоли на случай войны

Глава Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер призвал запастись консервированными равиоли и чечевицей на случай возможного военного конфликта, передает The Washington Post. По его словам, продовольственная безопасность играет такую же важную роль, как и поставки военной техники.

Для меня важно, чтобы наряду с поставками военного снаряжения продовольственная безопасность также играла большую роль, — высказался Райнер.

Министр пояснил, что ранее в Германии делали ставку на хранение необработанных продуктов. В их числе были зерно и сушеная чечевица. Однако на их приготовление уходит много сил и ресурсов, отметил он.

Инициатива потребует от бюджета €90 млн евро (8,6 млрд рублей). По словам политика, такие резервы необходимы в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф.

Ранее стало известно, что в Германии хотят переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в убежища на случай конфликта с Россией. Власти планируют подготовить страну к военным действиям к 2029 году, когда, по их мнению, Москва может нанести удар. Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны Ральфа Тислера сообщил, что его офис займется переоборудованием подземных объектов. Дополнительно создается цифровой каталог укрытий.