Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 18:43

В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны

Министр сельского хозяйства ФРГ Райнер призвал запастись равиоли на случай войны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Глава Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер призвал запастись консервированными равиоли и чечевицей на случай возможного военного конфликта, передает The Washington Post. По его словам, продовольственная безопасность играет такую же важную роль, как и поставки военной техники.

Для меня важно, чтобы наряду с поставками военного снаряжения продовольственная безопасность также играла большую роль, — высказался Райнер.

Министр пояснил, что ранее в Германии делали ставку на хранение необработанных продуктов. В их числе были зерно и сушеная чечевица. Однако на их приготовление уходит много сил и ресурсов, отметил он.

Инициатива потребует от бюджета €90 млн евро (8,6 млрд рублей). По словам политика, такие резервы необходимы в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф.

Ранее стало известно, что в Германии хотят переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в убежища на случай конфликта с Россией. Власти планируют подготовить страну к военным действиям к 2029 году, когда, по их мнению, Москва может нанести удар. Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны Ральфа Тислера сообщил, что его офис займется переоборудованием подземных объектов. Дополнительно создается цифровой каталог укрытий.

Германия
запасы
войны
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России
Акиньшина и Козловский одним снимком рассекретили тайные отношения
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника
В ЕС сделали резкое заявление после ударов ВСУ по «Дружбе»
«Хочется попросить завалиться»: Брухунову разозлили слухи о Петросяне
Патрушев: Запад превратил Балтийское море в арену гибридной войны
В КНР раскрыли, почему Путина любят китайцы
Сколько будет пенсия, если не работал всю жизнь? Подробности, как получить
Более 10 человек исчезли в водах реки после нападения бегемота
Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине
«Сняла стресс»: Бузова похвасталась кольцом Cartier
Зеленский одним действием перечеркнул быстрое завершение кризиса
Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета
В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны
Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ
Пьяный россиянин напал на семью с ребенком
В США заявили о проблемах в экономике из-за безрассудства Трампа
Больница, песни для детей, розыск на Украине, санкции: как живет Газманов
Крупный камнепад зафиксировали в Альпах
США хотят вместе с Европой ввести новые санкции против России
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.