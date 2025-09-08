«Европа играет вредную роль»: Лавров о призыве к отказу от ресурсов России Лавров: призывы к отказу от энергоресурсов России вредят экономике ее партнеров

Призывы к отказу от энергоресурсов РФ вредят экономике партнеров Кремля, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. По словам главы внешнеполитического ведомства, Бразилия, Индия, КНР не отказались от российских энергоресурсов и своих законных интересов вопреки давлению со стороны США. Трансляцию выступления министра на встрече со студентами проводит МИД.

Такие действия наших западных коллег, здесь Европа играет, может быть, даже более вредную, негативную роль для будущего мировой экономики, только подрывают объективные интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных сделок, — отметил он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК намерена полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, чтобы в Европу не поступила «ни одна молекула» российского газа и нефти. Он подчеркнул, что целью ЕК является как можно быстрее остановить импорт из России.

Также стало известно, что Евросоюз планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары. Кроме того, объединение предоставит преференциальный доступ для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.