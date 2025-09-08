Появились апокалиптичные кадры финского города, лишившегося туристов из РФ

В Сети появилось видео из опустевшего финского города Лаппенранта без туристов из России, передает RT. На кадрах видны пустующие рынки и супермаркеты. В кафе и ресторанах убрана мебель из-за отсутствия посетителей. На некоторых достопримечательностях и вовсе повесили замки. Улицы города стали пустынными и неухоженными.

Приграничный город остался без российских туристов после закрытия границы. Знаменитый рыбный магазин Disas Fish лишился покупателей, а построенная для россиян аутлет-деревня «Царь» стала банкротом.

Ранее депутат горсовета Лаппенранты Иван Девяткин заявил о проведении в Финляндии автопробега с требованием открыть границу с Россией. Конечной точкой акции стал закрытый КПП «Нуйямаа» («Брусничное»). Девяткин добавил, что жители имеют право пересекать восточную границу и видеть своих родных и близких.

До этого стало известно, что Финляндия намерена построить забор максимально близко к границе с Россией. Об этом сообщил замкомандира пограничного отряда одного из регионов страны Микко Каллинен. Сооружение планируется оснастить системой наблюдения и и датчиками.