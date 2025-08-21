Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:03

Европейская страна хочет построить забор вблизи российских границ

Iltalehti: Финляндия хочет построить забор близко к границе с Россией

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Финляндия намерена построить забор максимально близко к границе с Россией, сообщила газета Iltalehti со ссылкой на замкомандира пограничного отряда одного из регионов страны Микко Каллинена. Отмечается, что возводимое сооружение будет оснащено системой технического наблюдения с камерами и датчиками.

Забор будет построен максимально близко к восточной границе (с Россией. — NEWS.ru), насколько это технически возможно, — говорится в сообщении.

Ранее директор Центральной торговой палаты республики Юхо Ромакканиеми заявила, что Финляндия сильнее всех в Евросоюзе пострадала от разрыва экономических связей с Россией. По его словам, которые приводит сайт палаты, Хельсинки во многом зависел от Москвы в области торговли. Он отметил, что достижение компромисса между двумя странами хорошо повлияет на финскую экономику.

До этого сообщалось, что в Финляндии прошел автопробег с требованием открыть границу с Россией. Как отметил один из организаторов, депутат горсовета Лаппеенранты Иван Девяткин, люди имеют право пересекать восточную границу, иметь возможность видеть свои семьи и близких.

Финляндия
Россия
границы
пограничники
