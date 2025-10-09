Фон дер Ляйен «сорвала» поездку Вучича в Москву Вучич сообщил, что не приедет в Москву из-за визита фон дер Ляйен в Белград

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что не сможет приехать в Москву на Международный форум «Российская энергетическая неделя — 2025», который пройдет с 15 по 17 октября. По его словам, которые цитирует РИА Новости, в эти же дни в Белград с визитом прибудет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен 14, 15, 16 октября в какие-то те же самые даты, когда это происходит в России, — объяснил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что страны НАТО наращивают оборонные расходы, что, по его мнению, свидетельствует о подготовке к войне. Он подчеркнул, что Белград хочет избежать любого военного столкновения. Сербский лидер добавил, что на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене больше всего внимания уделяли ситуации на Украине.

До этого президент Сербии рассказал, что посольства стран Запада в Сербии испугались возможного визита главы Минобороны России Андрея Белоусова на парад в Белград. Они сочли его приезд «возмутительным».