09 октября 2025 в 19:36

Путин созвонился с главой Ирака

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости

В четверг, 9 октября, президент России Владимир Путин созвонился с иракским коллегой Мухаммедом Судани, передает пресс-служба Кремля. Стороны договорились о переносе первого Российско-Арабского саммита. Мероприятие, запланированное на 15 октября, не состоится из-за реализации главой США Дональдом Трампом планом по нормализации ситуации в секторе Газа.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Республики Ирак, действующим Председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый Российско-Арабский саммит. Ожидалось, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств. До этого Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу для участия в российско-арабском саммите.

