Пансионат для престарелых: как выбрать и оформить туда родственника

Забота о пожилых родственниках — это непростая задача, которая требует много сил, времени и внимания. Когда близкий человек нуждается в постоянном уходе, а возможности обеспечить его дома нет, государственный пансионат становится достойным решением.

Когда пожилому человеку нужен особый уход

С возрастом у людей появляются проблемы со здоровьем: ограничение подвижности, потеря памяти, хронические заболевания. Многим требуется помощь в быту, прием лекарств по расписанию, медицинское наблюдение. Родные часто не могут обеспечить круглосуточный присмотр из-за работы, собственных семей или отсутствия медицинских навыков. А эмоциональное выгорание от постоянного ухода может стать даже более весомым аргументом.

Пансионат или сиделка

Пансионат имеет преимущества перед сиделкой на дому: там работает медицинский персонал, есть организованный досуг, социальное общение со сверстниками. Пожилой человек не остается в одиночестве, а родственники могут посещать его в удобное время. В пансионатах созданы безопасные условия, адаптированные под нужды пожилых людей.

Как устроить пожилого родственника в бесплатный пансионат — пошаговая инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Виды пансионатов

Государственные учреждения делятся на заведения общего типа и специализированные. Обычные пансионаты принимают относительно самостоятельных людей. Специализированные — для лежачих больных, людей с деменцией, психоневрологическими заболеваниями. Выбор зависит от состояния здоровья и диагноза.

Как устроить пожилого родственника в бесплатный пансионат

Обратитесь в отдел социальной защиты по месту жительства пожилого человека. Там получите список необходимых документов. Соберите пакет документов. Потребуются паспорт, СНИЛС, полис ОМС, медицинская карта с заключениями врачей, справка об инвалидности (если есть), документы о доходах. Пройдите медкомиссию. Врачи должны подтвердить, что человек нуждается в постоянном уходе. Напишите заявление на предоставление места. Обратите внимание: важно согласие самого пожилого человека на проживание в пансионате. Дождитесь очереди. Обычно ожидание занимает от нескольких месяцев до года.

Важность личного желания

Переезд в пансионат пугает пожилых людей. Они боятся потерять независимость, привычную обстановку, опасаются плохого обращения. Поэтому вопрос о том, как устроить пожилого родственника в бесплатный пансионат, должен решаться вместе с ним. Объясните преимущества, развейте страхи, дайте время привыкнуть к мысли.

Перед принятием решения

Прежде чем оформлять документы, обязательно посетите выбранный пансионат лично. Поговорите с персоналом, посмотрите условия проживания, пообщайтесь с другими постояльцами. Это поможет понять, подходит ли учреждение вашему близкому человеку и можете ли вы доверить ему заботу о родном человеке.

