Сервис по проверке возраста внедрят в российских магазинах «Известия»: магазины в РФ до конца ноября будут проверять возраст по биометрии

До конца ноября в России заработает система возрастного контроля по биометрии, сообщили газете «Известия» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Покупатели смогут приобретать алкоголь, табак и товары 18+ на кассах самообслуживания. Планируется, что в будущем проект будет масштабирован на всю страну.

Пилотный запуск технологии состоится в одной из торговых сетей. Аналогичную систему уже в октябре готовятся внедрить и в вендинговые автоматы для продажи энергетиков. Проверка будет осуществляться через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая автоматически одобрит или отклонит операцию, сверив возраст покупателя.

Для использования сервиса необходимо предварительно сдать биометрические данные через банк с паспортом и СНИЛС или через «Госуслуги». После однократной авторизации на портале и подключения услуги «Мигом» покупать товары с возрастными ограничениями можно будет всего за несколько секунд, просто следуя инструкциям на экране.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в следующем году в России станет возможным использование биометрических данных для оформления дистанционных сделок с недвижимостью. Данная мера направлена на цифровизацию рынка и повышение безопасности операций.