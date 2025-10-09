Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:44

Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»

Военкор Воевода сообщил о первой сбитой украинской ракете «Фламинго»

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО впервые уничтожили украинскую ракету «Фламинго», сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Алексей Воевода. Перехват был осуществлен на высоте около 100 метров при скорости цели 600 километров в час.

Завалили «Фламинго». Скорость 600. Высота 100, — написал Воевода.

Для уничтожения «Фламинго» использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». После падения обломки ракеты были изъяты специалистами для анализа.

Ранее сообщалось, что власти Дании хотят нарушить собственные законы ради строительства оружейного завода украинской компании Fire Point, которая выпускает дальнобойные ракеты «Фламинго» и ударные дроны. По данным СМИ, предприятие будет производить твердое ракетное топливо.

Позже военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия практически уничтожила украинское ракетное производство, и Киев вынужден выдавать западное оружие за свои разработки. По его словам, ВСУ готовят к передаче новых типов западного вооружения. ВСУ используют ракеты в немалом количестве для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, то есть не жалеют их, а это значит, у Украины их довольно много в наличии, заключил Перенджиев.

ракеты
ПВО
Украина
атаки ВСУ
