Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 16:46

«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов

Адвокат Почуев: историк Соколов не оставляет попыток заключить контракт с МО РФ

Олег Соколов Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Историк Олег Соколов, отбывающий наказание за убийство и расчленение своей девушки, не оставляет попыток отпроситься на СВО, рассказал NEWS.ru его адвокат Александр Почуев. По его словам, к поведению его подзащитного нет претензий со стороны колонии. Он назвал условия содержания арестанта достойными и позволяющими заниматься не только чтением лекций, но и наукой.

Он продолжает свои исследования в области истории России, а также трудится библиотекарем. Вместе с тем он не оставляет надежды заключить контракт с Министерством обороны для того, чтобы искупить свою вину на полях битв СВО, но получает неоднократные отказы на свои обращения. Основной причиной является его преклонный возраст — почти 70 лет, — отметил правозащитник.

Он добавил, что Соколов все же «пытается внести свой вклад в защиту российских интересов» и в этом месяце оказал существенную материальную помощь на закупку оборудования для снайперов одного из подразделений Минобороны, задействованных в СВО.

Соколова отправили в колонию в 2020 году. Он получил 12 с половиной лет лишения свободы за убийство своей аспирантки и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко.

В феврале Соколову уже отказывали в отправке на СВО по причине возраста. Тогда адвокат отмечал, что историк с самого начала заявлял о готовности «искупить свою вину кровью».

Олег Соколов
историки
колонии
контракты
УДО
адвокаты
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, кто подсадил российских детей на игрушки «в гробиках»
В Госдуме призвали возродить советский институт игрушки
«Одесса», мечта поехать на СВО, трое детей: как живет актер Андрей Кайков
В нижегородском университете эвакуировали 450 человек
Отец Джигана одной фразой ответил по поводу развода сына
«Достоевский присутствует»: филолог о творчестве нобелевского лауреата
Раскрыта причина смерти легендарного румынского барабанщика
Захарова отреагировала на шаг США против россиян
Миллер раскрыл один фактор, влияющий на стоимость газа
«Никчемный орган»: депутат о призыве Евросоюза сбивать российские самолеты
Дворник-растлитель: мигрант сел на 14 лет за домогательства к шестикласснице
Visa и Mastercard всё? Чем заменить, альтернативы, карта «Мир»
В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми
МИД поблагодарил одну страну за крупную помощь Курской области
Первый снег может выпасть в Москве уже в середине октября
Ученые предупредили о мощнейшем событии на Солнце
В России выпустят монеты с героем мультфильма
«Чистой воды блеф»: военэксперт о еще не переданном Киеву мощном оружии США
Фильм-расследование о подрыве «Северных потоков» покорил Нью-Йорк
Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.