«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов

Историк Олег Соколов, отбывающий наказание за убийство и расчленение своей девушки, не оставляет попыток отпроситься на СВО, рассказал NEWS.ru его адвокат Александр Почуев. По его словам, к поведению его подзащитного нет претензий со стороны колонии. Он назвал условия содержания арестанта достойными и позволяющими заниматься не только чтением лекций, но и наукой.

Он продолжает свои исследования в области истории России, а также трудится библиотекарем. Вместе с тем он не оставляет надежды заключить контракт с Министерством обороны для того, чтобы искупить свою вину на полях битв СВО, но получает неоднократные отказы на свои обращения. Основной причиной является его преклонный возраст — почти 70 лет, — отметил правозащитник.

Он добавил, что Соколов все же «пытается внести свой вклад в защиту российских интересов» и в этом месяце оказал существенную материальную помощь на закупку оборудования для снайперов одного из подразделений Минобороны, задействованных в СВО.

Соколова отправили в колонию в 2020 году. Он получил 12 с половиной лет лишения свободы за убийство своей аспирантки и возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко.

В феврале Соколову уже отказывали в отправке на СВО по причине возраста. Тогда адвокат отмечал, что историк с самого начала заявлял о готовности «искупить свою вину кровью».