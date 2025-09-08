Учительница обсудила планы на будущее с воспитанником и подпала под статью В США учительницу подозревают в интимной связи с двумя учениками

В США учительницу подозревают в совращении двух школьников, передает The New York Post. Эбигейл Фауст задержали после того, как одна из учениц сообщила, что она поцеловала 15-летнего подростка после школьных занятий.

Впоследствии выяснилось, что она также совратила школьника, за которым присматривала. 15-летний юноша полагал, что у них с учительницей настоящие отношения, и они строили планы на будущее, в том числе говорили о том, чтобы завести детей. После задержания женщина, как утверждается, призналась ему в любви, хотя понимала, что не может так поступать с учеником.

В настоящее время Фауст находится под стражей и сможет выйти на свободу только после внесения залога в размере $200 тыс. (более 1,6 млн рублей).

По данным издания, учительницу уволили из школы незадолго до ее ареста по делу, связанному с ее коллегой. Выяснилось, что ученица, сообщившая о действиях Фауст, подверглась насилию. Эбигейл была осведомлена о произошедшем, но предпочла не сообщать об этом.

Ранее учительницу из Нью-Джерси арестовали за совращение двух школьников. 37-летняя Джули Риццителло признала вину в августе 2025 года за роман с 18-летним учеником и интимную связь с другим подростком. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы.