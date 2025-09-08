Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 10:43

Учительница обсудила планы на будущее с воспитанником и подпала под статью

В США учительницу подозревают в интимной связи с двумя учениками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США учительницу подозревают в совращении двух школьников, передает The New York Post. Эбигейл Фауст задержали после того, как одна из учениц сообщила, что она поцеловала 15-летнего подростка после школьных занятий.

Впоследствии выяснилось, что она также совратила школьника, за которым присматривала. 15-летний юноша полагал, что у них с учительницей настоящие отношения, и они строили планы на будущее, в том числе говорили о том, чтобы завести детей. После задержания женщина, как утверждается, призналась ему в любви, хотя понимала, что не может так поступать с учеником.

В настоящее время Фауст находится под стражей и сможет выйти на свободу только после внесения залога в размере $200 тыс. (более 1,6 млн рублей).

По данным издания, учительницу уволили из школы незадолго до ее ареста по делу, связанному с ее коллегой. Выяснилось, что ученица, сообщившая о действиях Фауст, подверглась насилию. Эбигейл была осведомлена о произошедшем, но предпочла не сообщать об этом.

Ранее учительницу из Нью-Джерси арестовали за совращение двух школьников. 37-летняя Джули Риццителло признала вину в августе 2025 года за роман с 18-летним учеником и интимную связь с другим подростком. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

США
учителя
школьники
совращение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.