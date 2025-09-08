Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 10:59

«Начинают слышать»: Лавров рассказал, в каком вопросе США согласились с РФ

Лавров заявил, что США начинают слышать РФ о первопричинах конфликта на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские коллеги начинают признавать позицию Москвы относительно истоков конфликта на Украине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления перед студентами в МГИМО. По его словам, Вашингтон публично согласился с тем, что НАТО должно быть закрытой темой, так как это одна из причин, спровоцировавших кризис.

И они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая истребление, законодательное истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, образования, и, конечно, запрет каноничной Украинской православной церкви, — заявил он.

В стенах вуза состоялась традиционная встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова со студентами и преподавателями. Мероприятие приурочено к началу нового учебного года.

Ранее Лавров заявил, что призывы отказаться от российских энергоресурсов вредят экономике партнеров Москвы. Он отметил, что Бразилия, Индия и Китай не отказались от сотрудничества с Россией и сохранили свои интересы вопреки давлению США. По словам Лаврова, в сложившейся ситуации наиболее разрушительное влияние оказывает Европа.

Сергей Лавров
МИД РФ
Украина
Россия
НАТО
