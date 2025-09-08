Количество стран НАТО, желающих отправить войска на Украину, снизилось после заявления президента России Владимира Путина, указал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. По его словам, заявление лидера стало «отрезвляющим душем» для европейских стран.

Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, — констатировал Рогов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что войска готовы направить 26 стран. Если это произойдет, Россия будет вынуждена ответить, добавил сопредседатель координационного совета.

Ранее западные журналисты сообщили, что Евросоюз планирует ввести новые ограничения против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках 19-го пакета санкций. По данным СМИ, под ударом также могут оказаться национальные платежные системы. В частности, рассматриваются шаги по ограничению работы российских систем денежных переводов и криптобирж, а также дополнительные барьеры для торговли нефтью.