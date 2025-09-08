Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 10:57

Рогов заявил о снижении числа желающих отправить войска на Украину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Количество стран НАТО, желающих отправить войска на Украину, снизилось после заявления президента России Владимира Путина, указал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. По его словам, заявление лидера стало «отрезвляющим душем» для европейских стран.

Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, — констатировал Рогов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что войска готовы направить 26 стран. Если это произойдет, Россия будет вынуждена ответить, добавил сопредседатель координационного совета.

Ранее западные журналисты сообщили, что Евросоюз планирует ввести новые ограничения против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках 19-го пакета санкций. По данным СМИ, под ударом также могут оказаться национальные платежные системы. В частности, рассматриваются шаги по ограничению работы российских систем денежных переводов и криптобирж, а также дополнительные барьеры для торговли нефтью.

Владимир Рогов
Владимир Путин
НАТО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли масштаб нанесенного ВПК Украины урона
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.