Ему нипочем морозы −30 °C! Всходит после зимы закаленным богатырем!

Алый гибискус — это не просто цветок, это настоящий праздник в саду! Его огромные, похожие на экзотические чаши цветы с бархатными лепестками и изящной тычиночной нитью способны затмить собой любую другую культуру.

И пусть его внешность кажется нежной и требовательной — на деле это один из самых выносливых многолетников, которые только можно представить. Я сею его семена прямо под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Просто делаю неглубокие бороздки, рассыпаю семена, присыпаю заранее заготовленной землей и забываю до весны. Холодная стратификация творит чудеса — весной появляются крепкие, закаленные всходы, готовые к любым испытаниям.

Этот гибискус обладает поистине сибирским здоровьем: он прекрасно зимует без укрытия, выдерживая морозы до −30 °C, растет на любой почве, кроме совсем уж заболоченной, и стойко переносит летнюю засуху. Он будет год за годом наращивать мощь, превращаясь в пышный куст, усыпанный алыми цветами размером с ладонь с июля до самых заморозков. Посадите его однажды — и каждое лето он будет устраивать в вашем саду карнавал красок, не требуя ничего взамен.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.