Сейте в сентябре и октябре! Пурпурный многолетник зацветет в первый год!

Наперстянка карлик красный — это тот самый цветок, который превратит ваш сад в сказку без всяких усилий. Представьте себе плотные свечи из малиновых, будто бархатных, колокольчиков, усыпанных веснушками внутри. Они такие яркие и совершенные, что кажутся ненастоящими! А вся прелесть в том, что добиться этого волшебства проще простого. Я сею её семена прямо под зиму, в уже холодную землю октября — ноября.

Просто рассыпаю по поверхности, чуть прихлопываю ладонью и забываю до весны. Холодная стратификация — это то, что нужно семенам для пробуждения. Весной они дружно всходят крепкими, закалёнными росточками, которые не боятся ни возвратных заморозков, ни капризов погоды. Этот многолетник невероятно вынослив: он зимует без всякого укрытия, прекрасно себя чувствует в полутени и на бедных почвах, а его глубокие корни помогают ему переносить засуху. Он будет год за годом сеяться сам, появляясь в самых неожиданных и живописных уголках сада, создавая ощущение дикого, но невероятно красивого леса.

