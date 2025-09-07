Саммит ШОС — 2025
Сейте в сентябре и октябре! Пурпурный многолетник зацветет в первый год!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наперстянка карлик красный — это тот самый цветок, который превратит ваш сад в сказку без всяких усилий. Представьте себе плотные свечи из малиновых, будто бархатных, колокольчиков, усыпанных веснушками внутри. Они такие яркие и совершенные, что кажутся ненастоящими! А вся прелесть в том, что добиться этого волшебства проще простого. Я сею её семена прямо под зиму, в уже холодную землю октября — ноября.

Просто рассыпаю по поверхности, чуть прихлопываю ладонью и забываю до весны. Холодная стратификация — это то, что нужно семенам для пробуждения. Весной они дружно всходят крепкими, закалёнными росточками, которые не боятся ни возвратных заморозков, ни капризов погоды. Этот многолетник невероятно вынослив: он зимует без всякого укрытия, прекрасно себя чувствует в полутени и на бедных почвах, а его глубокие корни помогают ему переносить засуху. Он будет год за годом сеяться сам, появляясь в самых неожиданных и живописных уголках сада, создавая ощущение дикого, но невероятно красивого леса.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
