08 сентября 2025 в 11:22

Акции «Ростовводоканала» попали под прицел Генпрокуратуры

Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции «Ростовводоканала»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции «Ростовводоканала», ведомство подало антикоррупционный иск к бывшему заместителю министра энергетики, главе АО «Евразийский» Станиславу Светлицкому, передает «Коммерсант». По версии прокуратуры, контроль над компанией позволил фигуранту улучшить свое финансовое состояние и купить элитную недвижимость в столичном регионе.

В материале сказано, что экс-мэр столицы Дона Михаил Чернышев оказал содействие структуре Светлицкого в установлении контроля над имущественным комплексом ОАО «Водоканал» и тем самым злоупотребил своим должностным положением. Также контрольный пакет акций общества позволил миллиардеру управлять ОАО «Водоканал» в полной мере.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура не проводит ревизию приватизации бизнеса в России. Как указал генпрокурор Игорь Краснов, иски о возврате имущества в госсобственность подаются лишь тогда, когда в ходе проверок выявляются реальные коррупционные схемы. Отвечая на вопрос о возможности превентивной проверки бизнеса, Краснов подчеркнул, что Генеральная прокуратура «индульгенций не выдает».

