«Генпрокуратура индульгенций не выдает»: Краснов о приватизации в России Краснов: Генпрокуратура не проводит ревизию приватизации в России

Генеральная прокуратура не проводит ревизию приватизации бизнеса в России, заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью РБК. По его словам, иски о возврате имущества в госсобственность подаются лишь тогда, когда в ходе проверок выявляются реальные коррупционные схемы.

Я неоднократно говорил: мы не занимаемся ревизией приватизации в России. Прокуроры проводят проверки и готовят соответствующие иски в связи с установленными фактами коррупции, незаконного вывода активов, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера, — сказал он.

При этом Краснов признал, что иногда оценка коррупционной составляющей происходит с запозданием, но сослался на позицию Конституционного суда, поддержавшего право государства на такие иски без срока давности. Большинство сделок приватизации, по его словам, были проведены чисто.

Отвечая на вопрос о возможности превентивной проверки бизнеса, Краснов подчеркнул: «Генеральная прокуратура индульгенций не выдает». Он объяснил, что в России такой практики нет, как нет и основы для ее наработки. Единственным надежным способом минимизировать правовые риски генпрокурор назвал строгое соблюдение закона и ведение социально ответственного бизнеса.

Ранее Краснов заявил, что за первое полугодие 2025 года прокуроры дали оценку более 400 случаям роста цен на базовые товары. По его словам, более 5,3 тыс. компаний получили предостережения в связи с необоснованным удорожанием продуктов питания.