08 сентября 2025 в 08:50

Тысячи компаний получили предостережения из-за роста цен на базовые товары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первое полугодие 2025 года прокуроры дали оценку более 400 случаям роста цен на базовые товары, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью РБК. По его словам, более 5,3 тыс. компаний получили предостережения в связи с необоснованным удорожанием продуктов питания.

По словам Краснова, проблема ценовой политики производителей касается абсолютно каждого гражданина. Контроль за ценообразованием ведется совместно с правительством, ФАС и участниками рынка, отметил он. Ярким примером успешной работы генпрокурор назвал ситуацию с рекордным подорожанием картофеля, которое удалось остановить.

Цены на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговле, те самые «накрутки», все прочие злоупотребления на потребительских рынках — всегда на моем личном контроле, — подчеркнул он.

Как пояснил Краснов, особое внимание уделяется гигантам агропрома — предостережения получили руководители 12 крупных предприятий из-за цен на молоко и масло. Генпрокурор резко осудил попытки участников рынка нажиться на товарах первой необходимости, пообещав, что у них это не выйдет.

Ранее стало известно, что средняя стоимость лососевой икры в России за последний год возросла на 41%, увеличившись с 5871 рубля до 9362 рублей за килограмм. Главной причиной этого стало снижение улова в 2024 году.

