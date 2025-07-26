Город в Подмосковье остался без воды из-за неосторожности экскаваторщика

Подачу воды прекратили в подмосковном Королеве в связи с повреждением трубы экскаватором, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, специалисты уже приступили к переключению на резервный источник, поэтому в скором времени подача воды будет восстановлена.

Специалисты «Водоканала» уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов, — подчеркнул глава региона.

Он объяснил, что во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Произошедшее никак не связано с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером 24 июля, резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что из-за коммунальной аварии 24 июля семь районов Королева остались без водоснабжения. Это 43-й квартал, Подлипки-Дачные, Залинейный и Завокзальный районы, Новые Подлипки, а также микрорайоны Юбилейный и Текстильщик. Кроме того, город столкнулся с проблемой затопления улиц сточными водами.