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26 июля 2025 в 16:58

Город в Подмосковье остался без воды из-за неосторожности экскаваторщика

Подмосковный Королев временно остался без воды из-за аварийной ситуации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подачу воды прекратили в подмосковном Королеве в связи с повреждением трубы экскаватором, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, специалисты уже приступили к переключению на резервный источник, поэтому в скором времени подача воды будет восстановлена.

Специалисты «Водоканала» уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов, — подчеркнул глава региона.

Он объяснил, что во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город. Произошедшее никак не связано с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером 24 июля, резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что из-за коммунальной аварии 24 июля семь районов Королева остались без водоснабжения. Это 43-й квартал, Подлипки-Дачные, Залинейный и Завокзальный районы, Новые Подлипки, а также микрорайоны Юбилейный и Текстильщик. Кроме того, город столкнулся с проблемой затопления улиц сточными водами.

Подмосковье
Андрей Воробьев
вода
водоканал
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