08 сентября 2025 в 11:21

Адвокат ответил, грозит ли Чекалиным реальный срок за вывод денег

Адвокат Жорин: Чекалиным грозит до пяти лет за незаконные валютные операции

Блогер Валерия Чекалина (в центре на втором плане), обвиняемая в незаконных валютных операциях Блогер Валерия Чекалина (в центре на втором плане), обвиняемая в незаконных валютных операциях Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину грозит до пяти лет лишения свободы по статье о незаконных валютных операциях, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что исход дела будет зависеть от множества факторов, включая сумму операций и поведение обвиняемых.

В подобных делах, как с блогерами Чекалиными, как правило, речь идет о статье 193 УК РФ — незаконные валютные операции с предоставлением банку недостоверных сведений. Наказание по ней варьируется от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет. Суды учитывают сумму переводов, системность действий, признание вины и сотрудничество со следствием. Если ущерб возмещен, наказание может быть мягче — вплоть до условного срока. Но если ранее у фигуранта были налоговые или иные финансовые претензии, это часто воспринимается судом как отягчающее обстоятельство, — пояснил Жорин.

Ранее стало известно, что Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Они вывели на счет одной из фирм в ОАЭ 251 млн рублей, полученных от фитнес-марафонов. По версии следствия, Чекалины и их бизнес-партнер Роман Вишняк вместе с сообщниками проводили незаконные валютные операции с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

