Цветовые шары до ноября. Сажаю раз в 5 лет и наслаждаюсь красотой сада!

07 сентября 2025

Хризантема мультифлора — это многолетник для тех, кто хочет ярких красок до самых морозов без лишних хлопот. Её идеальные шаровидные кусты, усыпанные сотнями цветов, выглядят как готовые букеты, созданные самой природой. Это растение обладает удивительной способностью самостоятельно формировать пышную сферу без всякой обрезки — просто посадил и забыл. Она абсолютно неприхотлива: прекрасно зимует в открытом грунте, не требуя сложных укрытий, устойчива к болезням и вредителям.

Мультифлора будет цвести с августа до первого снега, озаряя сад фейерверком красок — от ослепительно-белых и лимонных до медных и пурпурных оттенков. Ей достаточно самого простого ухода: солнечное место и хорошо дренированная почва. Этот многолетник с каждым годом становится только краше, наращивая мощь и объем. Он идеально подходит для бордюров, контейнеров и создания акцентов в саду. Просто посадите его однажды — и годами наслаждайтесь осенним шоу, которое устраивает эта удивительная хризантема, прощая вам все ошибки и невнимательность.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

