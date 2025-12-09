ТИЭФ'25
Цветочные облака для вашей дачи: пышное чудо, которое преобразит любую клумбу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы хотите создать в своем саду эффект легких воздушных облаков, посадите гипсофилу метельчатую. Это пышное чудо преобразит любую клумбу своими тысячами мелких звездочек-соцветий.

Во время цветения растение превращается в настоящее белое или розовое облако высотой до 1 метра, создавая иллюзию невесомой дымки над клумбой. Гипсофила особенно эффектна в вечернее время, когда ее многочисленные цветки кажутся светящимися в сумерках. Этот многолетник абсолютно неприхотлив: он засухоустойчив, морозостоек, растет на бедных почвах и не требует особого ухода.

Главное — предоставить ему солнечное место с хорошим дренажем. Гипсофила прекрасно сочетается с розами, пионами и другими крупными цветами. Идеальные цветочные облака для вашей дачи.

Ранее было названо растение, которое обожает плохую походу: зацветет в самое холодное и мокрое лето.

