Зацветет в самое холодное и мокрое лето: растение, которое обожает плохую погоду

В самое неудачное, холодное и дождливое лето ваш сад спасет неприхотливый и выносливый бальзамин Уоллера, также известный как ванька мокрый. Он зацветет в самое холодное и мокрое лето.

Это растение обожает плохую погоду. Оно уникально тем, что не просто мирится с недостатком солнца и обилием влаги, а настоятельно предпочитает такие условия палящему зною. Бальзамин прекрасно чувствует себя в тени и полутени, его сочные стебли и листья только набирают силу в сырую погоду, а нежные, похожие на маленькие розочки цветки непрерывно покрывают кустик с июня до самых заморозков.

Он предлагает невероятное разнообразие окрасок — от белоснежной и нежно-розовой до карминно-красной и фиолетовой. Бальзамин легко выращивать как в вазонах, так и в открытом грунте, он быстро разрастается и создает яркие, жизнерадостные пятна даже в самых темных и сырых уголках сада, даря настроение и краски, когда за окном совсем нет лета.

Ранее был назван цветок, который можно сажать в мерзлую землю: переживет любую зиму, взойдет мощным кустом.