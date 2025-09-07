Бросила семена в ноябре, в июне сад утопает в алых шапках. Чудо-многолетник

Монарда — это тот самый многолетник, который поселился в моем саду навсегда. Её яркие огненно-алые соцветия, похожие на маленькие фейерверки, видны отовсюду и создают невероятное настроение. А какой у неё аромат! Если помять листочек, пахнет настоящим бергамотом. Но главное её достоинство — железная выносливость.

Я сею её семена прямо под зиму, в ноябре, почти перед самыми морозами. Закаляясь в холоде, она всходит нежной, но невероятно крепкой рассадой, которая не боится весенних заморозков. Это растение абсолютно неприхотливо: растёт на любой почве, зимует без малейшего укрытия даже в самые суровые морозы и с благодарностью откликается на любое внимание пышным цветением, которое длится всё лето. Посадите монарду один раз — и она будет десятилетиями радовать вас своей жизнестойкой красотой, привлекая в сад пчёл и бабочек.

