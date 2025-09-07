Депутат рассказала о работе в эскорте с 16 лет

Депутат рассказала о работе в эскорте с 16 лет Депутат парламента Финляндии Контула призналась, что с 16 лет работала в эскорте

Финский депутат Анна Контула откровенно рассказала о работе в эскорте в молодости, передает издание Helsingin Sanomat. Парламентарий объяснила, что это решение было вызвано финансовыми трудностями и поиском «драйва и ярких ощущений».

Я начала в 16 лет, и этот этап длился около двух лет, пока я не вступила в брак, — поделилась она.

После развода депутат временно вернулась к этой деятельности. Также Контула, являющаяся членом парламента с 2011 года, заявила о нежелании продолжать политическую карьеру и о намерении покинуть парламент по окончании текущего срока. Политик имеет степень доктора социальных наук. Свою диссертацию она посвятила проблемам секс-работниц в Финляндии.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что эскортницы могут становиться хорошими агентами украинских спецслужб, так как они легко добывают сведения на закрытых встречах. По его словам, мужчины в их компании и под алкоголем охотно раскрывают секреты. Иностранные разведки могут поручать девушкам знакомиться с нужными людьми и выуживать информацию.