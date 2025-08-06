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06 августа 2025 в 11:58

Криминалист объяснил, почему эскортницы становятся хорошими агентами ВСУ

Криминалист Игнатов: эскортницам легко добывать информацию на закрытых встречах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эскортницы становятся хорошими агентами Украины, так как им легко добывать информацию на закрытых встречах, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, в компании девушек и после распития алкоголя мужчины часто начинают рассказывать секретные сведения.

Эскортницы, особенно дорогие, которых привлекают для сопровождения серьезных людей, слишком много знают и слышат. Они могут стать обладательницами той или иной секретной информации, потому что их приглашают на какие-то развлечения, на вечеринки закрытого типа, на всякие посиделки с продолжением, как говорится. И там люди, как правило, употребляют алкогольные напитки, которые расслабляют, плюс благоприятная обстановка. И начинаются разговоры. Разговоры, как правило, о чем? О работе, каких-то насущных вопросах, планах, — сказал Игнатов.

Он уточнил, что вражеские спецслужбы могут ставить девушкам задачи познакомиться с конкретным человеком и выведать у него нужную информацию. По словам криминалиста, часто им даже не приходится задавать вопросы или они ограничиваются наводящими, так как многие мужчины считают их глупыми и легко выдают секреты.

Хотя она может под любым предлогом задать вопрос. Например, «я читала в новостях, где-то смотрела, слышала, подружка рассказывала» и все прочее. Конечно, обладатель секретной информации захочет еще больше подняться в глазах такой барышни. Он знает и видел многое, знает, какие планы на будущее. Это все чревато и опасно, поэтому тем, кто приглашает эскортниц на какие-то мероприятия, нужно быть предельно осторожными в высказываниях, выражениях и обсуждениях тех или иных тем, которые имеют государственную важность, — добавил Игнатов.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сбор украинской разведкой важных сведений с помощью эскортниц и проституток — это распространенная и эффективная практика. По его словам, мужчины в расслабленном состоянии охотнее делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах. Он также подчеркнул, что количество женщин в оперативных подразделениях постоянно растет.

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