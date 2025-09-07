Цветок, который сеется осенью и цветет все лето: без рассады и пикировки

Эшшольция калифорнийская — это цветок, который сеется осенью и цветет все лето. Без рассады и пикировки! Идеально для тех, кто не любит возиться с грядками, но хочет яркую клумбу с июня до заморозков.

При осеннем посеве (октябрь — ноябрь) ее семена проходят естественную стратификацию, дружно всходят весной и уже через 40–45 дней зацветают, превращая участок в золотой или оранжевый ковер. Просто разбросайте семена по поверхности земли, слегка присыпьте песком и забудьте до мая — эшшольция не боится морозов, засухи и бедных почв.

Ее ажурная сизо-зеленая листва и нежные шелковистые цветы, напоминающие маки, будут радовать вас без всякого ухода: не требуют полива (только в экстремальную засуху), подкормок и прополки, так как сами подавляют сорняки.

