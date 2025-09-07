Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 06:31

Цветок, который сеется осенью и цветет все лето: без рассады и пикировки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эшшольция калифорнийская — это цветок, который сеется осенью и цветет все лето. Без рассады и пикировки! Идеально для тех, кто не любит возиться с грядками, но хочет яркую клумбу с июня до заморозков.

При осеннем посеве (октябрь — ноябрь) ее семена проходят естественную стратификацию, дружно всходят весной и уже через 40–45 дней зацветают, превращая участок в золотой или оранжевый ковер. Просто разбросайте семена по поверхности земли, слегка присыпьте песком и забудьте до мая — эшшольция не боится морозов, засухи и бедных почв.

Ее ажурная сизо-зеленая листва и нежные шелковистые цветы, напоминающие маки, будут радовать вас без всякого ухода: не требуют полива (только в экстремальную засуху), подкормок и прополки, так как сами подавляют сорняки.

Ранее стало известно, какие цветы — магнит для мышей.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые выявили новый вирус
Песков раскрыл, как мир относится к переговорам Путина и Трампа
Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября
Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов
«Выстрел себе в ногу»: в Раде озвучили новую проблему Украины
Снаряд поразил тоннель с военными ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 сентября
Третий аэропорт за ночь перестал выпускать самолеты
Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
В Минпросвещении «защитили» домашнее задание для школьников
«Не приемлем милитаризацию»: в РФ осудили слова Запада о подготовке к войне
Пожар на НПЗ под Краснодаром: что известно об атаке ВСУ ночью 7 сентября
Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на Воронежскую область
Почему поссорились солисты «Братьев Грим» и чем они занимаются сегодня
В России предложили поднять возраст молодежи
Составлен список специалистов, которым готовы платить до 500 тысяч рублей
День города Москвы в 2025 году: дата, программа мероприятий, что известно
В СМИ озвучили возможное место «рандеву» Трампа и Си Цзиньпина
Три человека погибли на шахте золотодобывающего предприятия под Хабаровском
Атака БПЛА обернулась пожаром на территории НПЗ под Краснодаром
Стало известно, сколько россиян депортировали из Финляндии в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.