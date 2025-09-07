Хозяйку «тюрьмы для собак» задержали в Подмосковье

Телеканал РЕН ТВ сообщает о задержании управляющей зоогостиницей DogTown в подмосковном Чехове Карины Гитиномагомедовой. По данным источника телеканала, ее подозревают в совершении преступлений, связанных с жестоким обращением с животными.

Ранее блогер Эльдар Джарахов и певица MONA (Дарья Кустовская) выяснили, что их питомцы пострадали в питомнике в Чехове, где животных держали в антисанитарных условиях и подвергали издевательствам. MONA увидела фото своей собаки Даки в грязной клетке с электрошоковым ошейником и следами крови. Джарахов и другие клиенты обнаружили еще более ужасное помещение. Полиция зафиксировала нарушения.

Позже выяснилось, что зоогостиница DogTown прекратила работу после обвинений в жестоком обращении с животными. Владельцы собак заявили, что персонал издевался над питомцами. Услуга «уход и воспитание под ключ» стоила десятки тысяч рублей ежемесячно, а трехмесячное пребывание — от 450 тыс. рублей. Условия содержания были ужасными: собаки жили в грязных клетках, их морили голодом и наказывали электрошокером.