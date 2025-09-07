Саммит ШОС — 2025
Названы профессии, которые не сможет заменить ИИ

Эксперт Кладов: нейросети не заменят пожарных, строителей и кровельщиков

Искусственный интеллект продолжает оказывать значительное влияние на рынок труда, однако он никогда сможет заменить пожарных, строителей и кровельщиков, заявил эксперт по найму, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в беседе с «Газетой.Ru». Эксперт также подчеркнул, что ИИ не сможет тягаться с водителями, которые выполняют свои обязанности в непростых условиях.

Кладов отметил, что работники строительной сферы трудятся в условиях постоянных изменений, требующих гибкости и умения находить нестандартные решения. Он также выделил профессию кровельщиков, так как они работают в сложных условиях и должны оперативно оценивать риски, находясь на высоте.

Сантехники и электрики в своей работе полагаются на накопленный опыт и интуицию, что невозможно полностью передать алгоритмами. Пожарные же ежедневно сталкиваются с ситуациями, требующими молниеносной реакции и навыков спасения жизней. Их работа происходит в условиях неопределенности, что делает ее особенно сложной и ответственной.

Ранее журналист Владимир Познер высказал мнение о том, что технологии искусственного интеллекта не смогут полностью заменить телеведущих. По его словам, ИИ не обладает эмоциями и не всегда сможет правильно отреагировать на неожиданное развитие ситуации в беседе.

