Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 19:09

«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина

Аналитик Меркурис заявил, что Путин всегда вежлив по отношению к лидерам стран

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин всегда проявляет вежливость в общении с другими лидерами, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его наблюдениям, российский лидер сохранял этот подход даже в отношениях с бывшим главой Белого дома Джо Байденом, несмотря на резкие высказывания в свой адрес.

Путин очень незауряден среди мировых лидеров, он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело, — сказал эксперт.

Ранее британский аналитик дал высокую оценку выступлению российского президента на заседании клуба «Валдай». По его мнению, лидер РФ продемонстрировал качества уверенного и сильного политика. Эксперт обратил внимание на расслабленную и остроумную манеру общения Путина, а также на его уверенность в благоприятном развитии событий.

Немецкие СМИ до этого констатировали, что выступление Путина на «Валдае» отразило серьезное ухудшение отношений между Москвой и западными государствами. Российский президент выразил готовность к переговорам по украинскому вопросу с американским лидером Дональдом Трампом. При этом он отклонил предложение о ротационном членстве Германии в Совете Безопасности ООН, что вызвало заметный резонанс в западных политических кругах.

Владимир Путин
политика
эксперты
вежливость
