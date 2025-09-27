Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 16:41

Лукашенко раскрыл, какую работу он считает самой лучшей

Лукашенко назвал работу в сельском хозяйстве самой лучшей

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Работа в сельском хозяйстве является лучшей, передает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». Такую мысль он высказал в ходе рабочего визита в Шкловский район Могилевской области и ознакомления с состоянием дел на объектах компании ЗАО «АСБ-Агро Городец».

Лучше работы, чем в сельском хозяйстве, нет. Я уже попробовал, знаю в жизни все. Казалось бы, ну вот ты там, на вершине. Ничего подобного. Все равно тянет к земле, — высказался белорусский лидер.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что российские аграрии уже собрали примерно 121 млн тонн зерновых культур, из которых 87 млн тонн составила пшеница. Она отметила, что уборка ведется быстрее, чем в прошлом году, и прогноз на 2025 год по сбору 135 млн тонн зерна, включая 90 млн тонн пшеницы, сохраняется.

Кроме того, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что гречка в будущем может подорожать, однако значительные запасы в России помогут сдержать рост стоимости. Он пояснил, что такие резервы сформированы благодаря рекордному урожаю предыдущих лет.

Александр Лукашенко
Белоруссия
сельское хозяйство
профессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории
Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 сентября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.