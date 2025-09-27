Лукашенко раскрыл, какую работу он считает самой лучшей Лукашенко назвал работу в сельском хозяйстве самой лучшей

Работа в сельском хозяйстве является лучшей, передает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». Такую мысль он высказал в ходе рабочего визита в Шкловский район Могилевской области и ознакомления с состоянием дел на объектах компании ЗАО «АСБ-Агро Городец».

Лучше работы, чем в сельском хозяйстве, нет. Я уже попробовал, знаю в жизни все. Казалось бы, ну вот ты там, на вершине. Ничего подобного. Все равно тянет к земле, — высказался белорусский лидер.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что российские аграрии уже собрали примерно 121 млн тонн зерновых культур, из которых 87 млн тонн составила пшеница. Она отметила, что уборка ведется быстрее, чем в прошлом году, и прогноз на 2025 год по сбору 135 млн тонн зерна, включая 90 млн тонн пшеницы, сохраняется.

Кроме того, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что гречка в будущем может подорожать, однако значительные запасы в России помогут сдержать рост стоимости. Он пояснил, что такие резервы сформированы благодаря рекордному урожаю предыдущих лет.