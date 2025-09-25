Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:31

Минсельхоз раскрыл объем урожая зерновых в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские аграрии собрали около 121 млн тонн зерновых, из которых 87 млн тонн составила пшеница, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут. Она отметила, что уборка идет быстрее прошлогодних темпов, прогноз на 2025 год в 135 млн тонн зерна, в том числе 90 млн тонн пшеницы, сохраняется, сообщает РИА Новости.

Как вы знаете, большинство компаний находятся на завершающем этапе. Более 85% площадей зерновых и зернобобовых убрано. Темпы выше прошлого года. На сегодняшний день собрали 121 млн зерновых — и 87 млн тонн пшеницы. <…> Наш прогноз сохраняется в 135 млн тонн, — сказала Лут.

Ранее стало известно, что южные регионы России столкнулись с падением урожайности подсолнечника в 2025 году. Показатель составил всего 1,17 тонны с гектара, что на 35,4% меньше по сравнению с прошлым годом и представляет минимальное значение за последние 13 лет. Основными причинами такого резкого снижения эксперты называют засуху и аномальную жару. В связи с этими данными аналитики уже скорректировали общий прогноз по урожаю подсолнечника в России, снизив его на 2,8%, до 17,4 млн тонн.

зерно
урожаи
Минсельхоз
Оксана Лут
