07 сентября 2025 в 08:49

США не пригласили на «атомное» мероприятие в Москве

Лихачев: США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США не вошли в список приглашенных на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») в Москве, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября на ВДНХ, передает РИА Новости.

Будут, не будут — не знаю, но [представители США] не приглашены, — сказал Лихачев.

В мероприятии примут участие представители стран, развивающих атомные программы, эксперты и руководители крупных компаний. Форум приурочен к 80-летию атомной промышленности России.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков завил, что угроза глобального ядерного противостояния сохраняется. По его словам, риски мировой войны с применением атомного оружия до сих пор не снижаются.

Замглавы министерства обратил внимание, что в «некоторых столицах» все еще рассматривают ядерный удар как возможный ответ на резкое изменение обстоятельств не в их пользу. Это тревожный знак, подытожил Рябков.

Тем временем во Всемирной ядерной ассоциации считают, что в ядерной отрасли может начаться кризис из-за истощения мировых запасов урановых рудников. Там отметили, что в настоящее время быстро растет спрос на урановое топливо.

