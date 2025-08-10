В МИД России заявили об угрозе глобального ядерного конфликта

Угроза глобального ядерного противостояния сохраняется, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, риски мировой войны с применением атомного оружия до сих пор не снижаются.

Если вы говорите об угрозе глобального ядерного противостояния, то снижения этой угрозы в последнее время не наблюдается. <...> Риск ядерного конфликта сохраняется, — отметил Рябков.

Замглавы министерства обратил внимание, что в «некоторых столицах» все еще рассматривают ядерный удар как возможный ответ на резкое изменение обстоятельств не в их пользу. Это тревожный знак, подытожил Рябков.

Ранее издание The Barents Observer сообщало, что Россия испытает межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем в ближайшие дни. Обозреватель Томас Нильсен обратил внимание, что в России обновили указания (NOTAM) для авиакомпаний, где сообщается о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли, где находится космодром Паньково — его используют для испытаний ядерного оружия с конца 1950-х годов. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.