В Европе предрекли всему миру кризис в ядерной отрасли FT: в ядерной отрасли может начаться кризис из-за истощения запасов урана

В ядерной отрасли может начаться кризис из-за истощения мировых запасов урановых рудников, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на отчет Всемирной ядерной ассоциации. Там отметили, что в настоящее время быстро растет спрос на урановое топливо.

Так как существующие рудники в следующем десятилетии столкнутся с истощением запасов, необходимость в новых поставках природного урана становится все более острой, — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что для решения проблемы необходимо разработать инновационные методы добычи, а также эффективную систему выдачи разрешений на геологоразведку. По мнению гендиректора компании Energy Fuels Марка Чалмерса, многие фирмы сократят добычу урана из-за низкой производительности старых шахт.

Ранее сообщалось, что военно-морская база Клайд в Шотландии, где размещены британские ядерные силы, столкнулась с серьезным происшествием в начале 2025 года. Инциденту была присвоена категория «А». Согласно официальной классификации, такие случаи подразумевают либо фактический выброс радиации, либо высокий риск такого выброса. ЧП произошло в период с января по апрель 2025 года.