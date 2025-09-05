Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:44

В Европе предрекли всему миру кризис в ядерной отрасли

FT: в ядерной отрасли может начаться кризис из-за истощения запасов урана

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

В ядерной отрасли может начаться кризис из-за истощения мировых запасов урановых рудников, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на отчет Всемирной ядерной ассоциации. Там отметили, что в настоящее время быстро растет спрос на урановое топливо.

Так как существующие рудники в следующем десятилетии столкнутся с истощением запасов, необходимость в новых поставках природного урана становится все более острой, — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что для решения проблемы необходимо разработать инновационные методы добычи, а также эффективную систему выдачи разрешений на геологоразведку. По мнению гендиректора компании Energy Fuels Марка Чалмерса, многие фирмы сократят добычу урана из-за низкой производительности старых шахт.

Ранее сообщалось, что военно-морская база Клайд в Шотландии, где размещены британские ядерные силы, столкнулась с серьезным происшествием в начале 2025 года. Инциденту была присвоена категория «А». Согласно официальной классификации, такие случаи подразумевают либо фактический выброс радиации, либо высокий риск такого выброса. ЧП произошло в период с января по апрель 2025 года.

ядерное оружие
рудники
запасы
уран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков объяснил, кто на самом деле срывает урегулирование на Украине
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.