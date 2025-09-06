Кинул семена в сентябре — забыл до лета: этот цветок растет сам

Этот цветок растет сам и гарантированно взойдет на следующий год без вашего участия. Кинул семена в сентябре на клумбу и забыл до лета.

Календула — ее семена можно просто разбросать по поверхности клумбы после первых заморозков (конец сентября — октябрь), слегка притоптать ногой или присыпать тонким слоем песка, и природа сделает все остальное. Зимние морозы естественным образом стратифицируют семена, а весной они дружно прорастут, как только почва прогреется до +5–7 градусов.

Календула не боится возвратных заморозков, засухи и бедных почв, цветет с июня до глубокой осени яркими оранжевыми или желтыми «солнышками», которые отпугивают вредителей и привлекают опылителей. Это беспроигрышный вариант для новичков, занятых дачников и тех, кто хочет яркий сад без хлопот.

