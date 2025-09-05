Семена, которые прорастают в снегу и цветут раньше всех: клумба без хлопот

Эшшольция калифорнийская — идеальный цветок для осеннего посева. Ее семена прорастают в снегу и цветут раньше всех. Они проходят естественную стратификацию, благодаря чему всходят раньше весенних посевов на 3–4 недели.

В октябре-ноябре разбросайте семена по поверхности уплотненной почвы, слегка присыпьте песком и забросайте лапником для снегозадержания — больше ничего не нужно. Весной эшшольция сама пробьется сквозь грунт, формируя пышные кустики с ажурной листвой, а с начала июня раскроет чашевидные цветы. Клумба без хлопот!

Эшшольция цветет до заморозков, не требует полива, растет на бедных почвах и отпугивает вредителей фитонцидами. Это самый надежный способ создать яркую клумбу для тех, кто ненавидит возиться с рассадой.

