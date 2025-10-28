Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома

Запеканка «Пастушья» — это теплое британское блюдо, которое пришло в наши кухни из Ирландии и Северной Англии, где его готовили из остатков воскресного жаркого. Его основа — нежное картофельное пюре (из 800 г картофеля), покрывающее сочную начинку из говяжьего фарша (500 г) с луком, морковью и томатной пастой, тушеной в ароматном бульоне (200 мл) с добавлением муки (1 ст. л.) и специй.

Для насыщенного вкуса в соус можно влить немного вустерского соуса, а в пюре — добавить яйцо и сливочное масло, чтобы верх стал устойчивым и золотистым после запекания.

Готовится блюдо просто: овощи и фарш обжариваются, заливаются бульоном, выкладываются в форму, накрываются пюре, посыпаются сыром (100 г) и запекаются 25 минут при 190°C. Запеканка «Пастушья» — это идеальный ужин для всей семьи: сытный, домашний и по-настоящему уютный.

