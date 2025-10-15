Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:16

Говядина по-кремлевски: готовлю с ароматным соусом, который сводит с ума

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я узнал от друга, работавшего в московском ресторане, и был поражен его изысканной простотой. Меня покорило сочетание нежной говядины и насыщенного соуса. Теперь это мое коронное блюдо для особых случаев и праздничных ужинов.

Для приготовления мне нужно: 1 кг говяжьей шейки, 4 луковицы, 50 г сливочного масла, 2 столовые ложки подсолнечного масла, веточка тимьяна, 50 мл соевого соуса, столовая ложка вустерского соуса, 3 зубчика чеснока и пучок зеленого лука. Мясо я нарезаю крупными кубиками по 4-5 см, лук — четвертинками.

В глубокой сковороде разогреваю смесь масел и обжариваю говядину до румяной корочки. Добавляю лук и тимьян, готовлю еще 5 минут. Добавляю соевый и вустерский соусы, измельченный чеснок. Тушу под крышкой на медленном огне около 1,5 часов до мягкости мяса. Подаю, посыпав зеленым луком, с картофельным пюре или овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
