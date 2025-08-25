Не боится смены погоды и дождя: неубиваемый цветок для посадки осенью

Этот неубиваемый цветок идеален для посадки осенью. Он не боится смены погоды и дождя. С этим многолетником вы быстро вырастите цветник мечты, поскольку он пышно цветет уже в первый год.

Эхинацея пурпурная — этот многолетник отличается засухоустойчивостью, морозостойкостью (до -35°C) и продолжительным цветением с июля до заморозков. В сентябре подготовьте солнечный участок с дренированной почвой, внесите компост (5 кг/м²), посейте семена на глубину 0,5 см с расстоянием 30 см или высадите рассаду. Эхинацея не боится перепадов температур, привлекает бабочек и пчел, а ее крупные розово-пурпурные цветы (до 10 см в диаметре) не теряют декоративности даже после дождя.

Дополнительные варианты: рудбекия «черри бренди» (оранжево-красные цветы), кореопсис мутовчатый (желтые «солнышки») или флокс метельчатый ранних сортов — все они зацветают на следующий год после осенней посадки, устойчивы к болезням и требуют минимального ухода (полив только в засуху, мульчирование на зиму).

Ранее был назван многолетник, который будет цвести всю осень, даже в спартанских условиях.