07 августа 2025 в 05:31

Будет цвести не только в августе, но и осенью: даже в спартанских условиях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник будет цвести не только в августе, но и осенью. Даже в спартанских условиях цветы порадуют яркими бутонами: все, что им нужно, — солнечное место и умеренный полив.

Астра многолетняя — это идеальный выбор для сада, который будет цвести с августа до самых морозов, создавая яркие акценты в осеннем пейзаже! Эти неприхотливые растения, часто называемые октябринками или сентябринками, поражают разнообразием оттенков — от нежно-белого до насыщенного фиолетового и пурпурного.

Они устойчивы к холодам, выдерживают заморозки до -5 °C и продолжают радовать цветением даже после первых снегопадов. Астры отлично смотрятся в групповых посадках, бордюрах и миксбордерах, привлекая в сад бабочек и пчел. Их можно размножать делением куста, что делает их еще более ценными для садоводов.

Ранее был назван многолетник, который живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
